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Hasret giderdi

Sanatçı Gökhan Ay, doğup, büyüdüğü Aydıncık ilçesinde hasret giderdi.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:44
Hasret giderdi

KORONA Virüs tedbirleri nedeniyle tüm yurtiçi ve yurtdışı konserlerin iptal edilmesiyle evinde kalıp, video yayınları ile sevenlerine ulaşmaya çalışan ses sanatçısı hemşehrimiz Gökhan Ay, doğup büyüdüğü Aydıncık ilçesine gelerek, hasret giderdi. Normalleşme süreci ve kısıtlamaların kaldırılmasının ardından eşi ve çocuğu ile birlikte memleketi Aydıncık ilçesine gelen ses sanatçısı Gökhan Ay, yakınlarıyla buluştu, hasret giderdi. Gökhan Ay, emekli polis memuru Erdal Ertuğrul tarafından Aydıncık ilçesi Ağıllı köyünde biriktirdiği antika eşyalar kurulan müzeyi de ziyaret edip, şarkılarını dostlarıyla birlikte seslendirdi. Gökhan Ay, çok keyifli bir gün geçirip, Müzeyi kuran Erdal Ertuğrul ile sohbet ettiğini, aynı zamanda da güzel bir türküyü kayıt altına aldıklarını bildirdi. Gökhan Ay, emekli polis memuru Erdal Ertuğrul tarafından kurulan Haceş Müze Evi’ni herkesin ziyaret etmesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘Müzede birbirinden değerli eşyalar bulunuyor. Gramofondan kasetçalara, topraktan yapılan ambardan yayıklara, Kurtuluş Savaşı’ndan kalan tüfeklerden çeşitli silahlara kadar birçok eşyayı burada görmek mümkün’’ dedi.
KAPLANİ İLE 
TANIŞTI: Sanatçı Gökhan Ay, yine Yozgatlı olan saz ve ses sanatçısı Hasan Kaplani ile de tanışma imkanı buldu. Gökhan Ay, ‘’Çocukken rahmetli dedemin evinde ilk defa Selda Bağcan'ın kasetinde dinlediğim, hiç unutmadığım kalbimde yeri çok farklı olan ‘Yürüyorum Dikenlerin Üstünde’ eserinin ve birçok ölümsüz kıymetli eserin sahibi Hasan Kaplani hocamın karşısında türkü söylemek de nasip oldu’’ diye konuştu. 

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Hasret Giderdi
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