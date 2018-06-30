Haşerelerle Mücadele

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kılınçaslan, "Veteriner Hizmetleri ve İlaçlama Müdürlüğü olarak yaz aylarının başlamasıyla birlikte artık haşere ile mücadeleyi farklı bir boyuta taşıdık. Bunların bir örneği de havadan ilaçlama. Biodrone ve Biocopter ile ilaçlama sistemi artık havadan yapılacak. Makine ile giremediğimiz yerlerde havadan mücadele edeceğiz. Bizim esas amacımız haşeratla mücadele. Bunu da son teknolojiyi kullanarak yapıyoruz. Amacımız insan elinin ulaşılamayan yerlere havadan ulaşıp orayı ilaçlamak. Yaz boyu haşere ile bu mücadelemiz devam edecek" dedi.