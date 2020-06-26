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Hasat yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, toprak işlemesiz ekim Macar fiği biçimi yaptı.

26 Haziran 2020 Cuma 00:30
Hasat yapıldı

YOZGAT Tarım Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen toprak işlemesiz tarım uygulamalardı kapsamında ekimi yapılan Macar Fiğ hasadı da gerçekleştirildi.
Toprak İşlemesiz tarımı Yozgat il genelinde yaygınlaştırmak amacıyla, İlçe ve Köylerde önder çiftçilerle birlikte demonstrasyonlar yapılıyor.
Kuşçu köyünde, 2019 Ekim ayında toprak işlemesiz olarak ekimi yapılan Macar Fiğinin biçimi teknik personel nezaretinde yapıldı. Bahar aylarındaki hava şartlarının olumsuzlukları nedeniyle biraz boyu kısa kalsa da sonucun güzel olduğu kaydedildi. 

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Hasat Yapıldı
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