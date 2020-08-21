HASAT YAPILDI

TÜRKİYE’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta geçen yıl küçük alanlarda ekimler yapılarak çoğaltılan atalık buğday çeşitlerinden elde edilen tohumlarla ekim yapılan alanlarda hasat gerçekleştirildi. Yozgat Merkez ve Sorgun İlçesinde, ülkemizin ve Yozgat’ın kadim değeri olan Atalık-Köy buğday çeşitlerinin hasat çalışmalarına Yozgat tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, teknik personel ve çiftçilerle birlikte katıldı. Yerel buğday çeşitlerini inceleyen İl Müdürü Tanju Özkaya, geçen yıl Yerel Buğday Projesi kapsamında küçük alanlarda ekilerek çoğaltılan atalık-yerel tohumlukların, bu üretim sezonunda daha büyük alanlara ekildiğini bildirdi. Özkaya, ülkemiz, en temel besin kaynağı olan buğdayın anavatanı ve gen merkezi durumunda olduğunun altını çizdi. Özkaya, ‘’Ekimlerini yaptığımız çeşitler, yüzyıllardır İlimizde ve ülkemizde yetiştirilen atalarımızdan bize intikal eden buğday çeşitlerimizdir. Bizim ata mirası tohumlarımız ve eski tatlarımızdır. 1970'li yıllardan sonra daha fazla verim veren modern buğday çeşitleri kullanmaya başlanması ile birlikte geleneksel buğday türlerinin ekim ve üretimi düşüşe geçmiştir. Amacımız bu atalık buğday çeşitlerini çiftçilerimiz arasında tekrar yaygınlaştırarak gen muhafazasını sağlamak ve ata mirasımız olan bu değerlerimizin çiftçi eliyle devamını sağlamaktır’’ dedi.

GEN KAYNAKLARI

KORUNUYOR

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde uluslararası işbirliğiyle uygulanan Yerel Buğday Projesi ile eskiden beri ekilen, günümüzde yetiştirilmekte olan yerel buğday çeşitlerinin toplanıp, gen bankalarına aktarıldığını anlattı. Özkaya, üretimlerinin de yine çiftçi eliyle devamının sağlanması, bu gen kaynaklarının aynı zamanda çiftçi eliyle de korunmasının amaçlandığını bildirdi. Özkaya, ‘’Bu kapsamda, çiftçilerimizden toplanan yerel buğday çeşitleri Enstitümüzde sınıflandırılarak safiyetleri sağlanmıştır. Yerel buğday tohumlukları, bu proje kapsamında geçen üretim sezonunda İl Müdürlüğümüz kontrolünde çiftçilerimize tekrar ektirilerek çoğaltıldı. Bunlar, Sarıbursa – Sarıbuğday – Akbuğday – Çalıbasan – Sertbuğday – Karakılçık çeşitleridir. Geçen sene yaptığımız ekimlerde kullanılan tohumluklar 2 kiloydu. Çoğaltılan tohumluklar bu sene 1-2 dekarlık alanlara ekildi. Ekimler taban arazilere yapıldı. Daha fazla ürün elde ederek çoğaltılması gayesiyle gübreleme ve ilaçlama çalışmaları özenle yapıldı. Hasat yaptığımız parsel bir defa sulandı’’ diye konuştu. Özkaya, yapılan hasatta yerel çeşitlerden dönümden 200 ile 350 Kilo arası verim alındığına da vurgu yaparak, ‘’Burada büyük alanlarda ekilebilecek kadar çoğaltılan tohumluklar, önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlara ekimi yapılacak. Yerel çeşitlerin kaybolmadan çiftçilerimiz eliyle muhafazası sağlanacaktır. Çiftçilerimiz yeni tohumların yanında bu tohumlukları da ekmelerini, ata mirasımız olan tohumlukların halk elinde muhafaza etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.