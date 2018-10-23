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HASAT DEVAM EDiYOR

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta şeker pancarı hasadı sürüyor. İki şeker fabrikasına sahip ilin ekonomisine, pancar büyük katkı sağlıyor.

HASAT DEVAM EDiYOR

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat'ta şeker pancarı hasadı sürüyor. İki şeker fabrikasına sahip ilin ekonomisine, pancar büyük katkı sağlıyor.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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HASAT DEVAM EDiYOR

Çiftçiler, şeker pancarının ekiminden hasadına kadar çapalama, gübreleme, sulama gibi pek çok işlemden geçtiğini, zahmetli bir iş olduğunu söyledi. Mazot ve gübre fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı birçok çiftçinin pancar ekmede zorlandığını dile getiren çiftçiler, "Girdi maliyetleri çok yüksek satış fiyatımız ise düşük. Şu anda pancarın tonu 235 liradan belirlendi. Elde ettiğimiz kazanç bizi kurtarmıyor" diye konuştular.

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