Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94783
ALTIN
245.779
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.6806
EURO
6.6229

HASAT ARILARI YOLA ÇIKTI

HASAT döneminin Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayacak olmasına kısa süre kala, Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden biçerdöverler yola çıkartıldı.

HASAT ARILARI YOLA ÇIKTI

HASAT döneminin Çukurova ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde başlayacak olmasına kısa süre kala, Yozgat'ın Yerköy ve Şefaatli, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinden biçerdöverler yola çıkartıldı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
16 Okunma
HASAT ARILARI YOLA ÇIKTI

Yurdun önemli bir kesiminde hububat hasadı çalışması yapan biçerdöverler, hasat sonrasında başlattıkları bakım çalışmalarını tamamlayıp, yola çıkarken, Yerköy ilçesinde tören düzenlendi. Yerköy ile Çiçekdağı arasında yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde hasada hazır hale getirilen biçerdöverler, Türk bayraklarıyla süslendi, konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren İstasyonu'na getirildi. Davul zurna eşliğinde karşılanan biçerdöver sahipleri, halay çekip çalışma mevsiminin başlamasını kutladı. Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldığı törenin ardından biçerdöverler hasat bölgelerine uğurlandı. Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini dileyen Yerköy Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözlerden biri olan 'biçerdöver uğurlama ve dua" programını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Bugün buraya Yerköy ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde biçerdövercilik yapan hemşerilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar. İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler hasat yapmak için yola çıkıyorlar" diye konuştu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Erbakan Ormanı oluşturuldu
Erbakan Ormanı oluşturuldu
YOZGAT MARKA OLDU
YOZGAT MARKA OLDU
BiN 99 KiŞi iSTiHDAM EDiLDi
BiN 99 KiŞi iSTiHDAM EDiLDi
JANDARMA FiDAN DiKTi
JANDARMA FiDAN DiKTi
Osmanlı sikkesi ele geçirildi
Osmanlı sikkesi ele geçirildi
YOSiAD Tura çıktı
YOSiAD Tura çıktı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim