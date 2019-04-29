HASAT ARILARI YOLA ÇIKTI

Yurdun önemli bir kesiminde hububat hasadı çalışması yapan biçerdöverler, hasat sonrasında başlattıkları bakım çalışmalarını tamamlayıp, yola çıkarken, Yerköy ilçesinde tören düzenlendi. Yerköy ile Çiçekdağı arasında yer alan Küçük Sanayi Sitesi’nde hasada hazır hale getirilen biçerdöverler, Türk bayraklarıyla süslendi, konvoy eşliğinde korna çalarak Yerköy Tren İstasyonu'na getirildi. Davul zurna eşliğinde karşılanan biçerdöver sahipleri, halay çekip çalışma mevsiminin başlamasını kutladı. Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Erdoğan, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldığı törenin ardından biçerdöverler hasat bölgelerine uğurlandı. Biçerdöver sahiplerine hayırlı hasat sezonu geçirmelerini ve bol kazanç elde etmelerini dileyen Yerköy Belediye Başkan Ferhat Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde verdikleri sözlerden biri olan 'biçerdöver uğurlama ve dua" programını gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, "Bugün buraya Yerköy ilçemizden Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinde biçerdövercilik yapan hemşerilerimiz katılarak bizleri onurlandırdılar. İlçemizin en büyük kaynağı tarımdır. Türkiye'nin birçok noktasında ilçemizden biçerdöverler hasat yapmak için yola çıkıyorlar" diye konuştu.