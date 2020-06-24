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Yozgat
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HASAR TESPiTiNE BAŞLANDI

Yozgat'ta dolu ve sağanak yağış nedeniyle oluşan selin zarar verdiği işyerleri ve konutlar ile altyapı tesislerindeki hasarların tespitine başlanıldı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte selin zarar verdiği bölgeleri gezdi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 01:36
HASAR TESPiTiNE BAŞLANDI

YOZGAT ile birlikte bazı ilçelerinde yağan dolu ve sağanak yağışların neden olduğu selin verdiği zararların tespitine başlanıldı. Yozgat’ta yaklaşık 30 dakika süreyle etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı vatandaşlar karşıya geçmekte zorlandı. Kaldırımlarda oluşan dolu birikintilerini ise esnaf temizledi.  Dolu meyve ağaçlarına da zarar verdi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile birlikte, il merkezinde meydana gelen şiddetli yağış ve dolunun neden olduğu su baskını sonrası zarar gören iş yerlerinde incelemelerde bulundu. Vali Polat, vatandaşın yarasının kısa sürede sarılacağını söyledi. Vali Ziya Polat, Belediyenin ve ilgili kurumların su tahliye işlemlerine hemen başladığını, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü mühendisleri ve AFAD Mühendisleri tarafından hasar tespiti yapıldığını anlattı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, bir ayda yağan yağış miktarının bir saatte dolu olarak yağdığını belirterek, bu süre içerisinde metrekareye 37 kilogram yağışın düştüğüne söyledi. Başkan Köse, ‘’Dolu yağışı başlar başlamaz, Su ve Kanalizasyon, Fen İşleri, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz anında oluşan hasarlar için çalışmalarına başladı. Şu anda sahada ekiplerimiz özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığımız tespit çalışmaları ve gelen ihbarlar üzerine müdahale etmediğimiz tek bir nokta kalmadı. Bizde Sayın Valimizle birlikte sahada koordinasyonu sağlayarak hasarı olan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi ilettik’’ diye konuştu.  •IHSAN ÇELİKKAYA• 

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HASAR TESPiTiNE BAŞLANDI
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