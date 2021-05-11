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Hasar tespiti devam ediyor

Akdağmadeni ilçesinde çıkan fırtına sonucunda meydana gelen hasar ile ilgili hasar tespit çalışmaları devam ederken, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, vatandaşlara hasarlarla ilgili uyarıda bulunup, çağrı yaptı.

11 Mayıs 2021 Salı 00:28
Hasar tespiti devam ediyor

YOZGAT Merkez ile birlikte bazı köylerde ve ilçelerde fırtınanın verdiği yaralar sarılmaya çalışılırken, hasar tespitine yönelik de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi günü akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına sonucu çok apartman ve iş yerinin çatıları uçtu. Akdağmadeni ilçesinde kopan parçalar apartman önlerinde park halinde bulunan 25 araca hasar verirken hasarın boyutu sabah saatlerinde daha net görülmeye başlandı. Akdağmadeni ilçesinin Seyrantepe Mahallesi TOKİ Konutlarında 3, Emek Mahallesi'nde 2 apartman olmak üzere 5 ayrı apartman ve Sanayi Sitesinde bulunan 4 ayrı iş yerinin çatısı fırtına nedeniyle uçtuğu kaydedildi. Akdağmadeni Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmasının devam ettiği, büyük ölçüde çalışmaların tamamlanarak, yaraların sarılmaya başlandığı kaydedildi. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ‘’İlçemizde yaşanan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle baca, güneş enerjisi ve çatı hasarı olan çok sayıda bina mevcuttur. Vatandaşlarımızın binalarını kontrol etmeleri, parça düşme tehlikesi olan yerlerin İtfaiye Amirliğimize bildirilmesi önemle rica olunur’’ uyarısında bulundu. HABER MERKEZİ

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Hasar Tespiti Devam Ediyor
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