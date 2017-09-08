Hasar BÜYÜK!

Abide iş hanında Yozgat Defterdarlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Yozgat Belediyesi’nden oluşan ekip hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, yangın sonucu iş hanının giriş katında 6 adet dükkanın sudan zarar gördüğü, birinci katta bulunan 30 iş yerinin tamamen yandığı, üçüncü katta bulunan erkek pansiyonu, sendika binası ve bazı iş yerlerinin ise kısmen yandığı bildirildi.

Rapora göre iş hanında bulunan iş yeri ve Hilal Apartmanı’nda ise bazı dairelerin is ve dumandan etkilendiği ve can kaybının söz konusu olmadığı aktarıldı.

Defterdarlık personeli ise esnaflar ile birlikte dükkanda maddi hasar çalışması gerçekleştirdi.

Defterdarlık personeli yangın sonucu dükkanlarda meydana gelen maddi hasarı belirlediklerini ve raporlarını tamamladıklarını aktardı.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de yangın sonucu binanın fiziki durumu ve binada meydana gelen hasar ve tehlikelerin incelendiğini belirtti.

Yapılan hasar tespit çalışmasının ardından Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında, Yozgat Valiliği’nde bir toplantı yapıldığı ve toplantının ardından esnaf ve iş hanıyla ilgili bazı kararların alındığı, esnafa gerekli destek ve yardımların yapılacağı duyuruldu.