Has bir bahçe

Şehrin vizyonuna katkı sağlayacak sosyal donatılar inşa eden Yozgat Belediyesi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Celal Köse, “Şehrin dört bir yanında yaptığımız saha çalışmalarımızın yanı sıra kültürel ve sosyal olarak da şehrimize değer katmak adına hizmetlerimizi artırmaya da özen gösteriyoruz. Şehrimize değer katacak, hemşehrilerimizin zamanlarını geçirebileceği güzel bir proje olan Has Bahçe Sosyal Tesislerimiz hizmete açıldı. Konum olarak merkezi bir yerde olan tesisimizi ziyaret eden misafirlerimizin otopark gibi bir sorunu da bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan hizmetlerin Yozgat’a değer katacağının altını çizen Köse, “Belediyemiz tarafından hayata geçirilen her sosyal tesiste olduğu gibi kaliteli ürün ve güler yüzlü hizmet anlayışı ile faaliyet gösteren Has Bahçe Sosyal Tesislerimiz hemşehrilerimizin bir kafeden beklediği tüm hizmetleri sunuyor. Pasta çeşitlerinden soğuk ve sıcak içecek çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veren tesisimiz misafirlerini bekliyor” dedi.