HARiTADA YOKUZ!

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı, 1996 yılında kullanıma sunulan Türkiye'nin deprem bölgeleri haritasını yenileyerek, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe soktu. Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ile yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak hazırlandığı kaydedildi. Güncellenen harita ile Türkiye'nin en tehlikeli görülen deprem alanı oranı yüzde 42'den yüzde 17'ye indi. Yeni deprem haritasında aralarında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın da bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Yeni haritada Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon’un deprem riski arttı. Yozgat’ın risk oranı değişmedi, en güvenilir il olarak haritada yer aldı. Yozgat’ın tamamına yakını 3. derece iken geri kalan kısmının 2. derece ve ufak bir bölümün de 1. derece deprem bölgesi olduğu vurgulandı. Yozgat’ın Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir illeri arasında bulunan bir il olduğu hatırlatılarak, İl sınırları içinde çok az bir bölümün birinci ve ikinci derece deprem bölgesine girdiği kaydedildi. Geri kalan alanın tamamı üçüncü derece deprem bölgesinde bulunan Yozgat sınırları içinde, deprem üretecek herhangi bir aktif fay hattının bulunmadığı bildirildi. Bu yüzden merkez üssü Yozgat olan yıkıcı bir depremin olması söz konusu olmadığına vurgu yapılarak, ‘Ancak Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Kırşehir-Keskin Fay Zonu boyunca meydana gelecek depremler Yozgat’ı az da olsa etkileyebilir. Buna rağmen ciddi bir tehlike söz konusu değildir’’ denildi.

DEPREM DERECELERİ

Yozgat il Merkezi ile birlikte Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun, Şefaatli ilçeleri 3’üncü derecede deprem riski taşıyan bölgeler olduğu kaydedildi. Aydıncık ve Yerköy ilçelerinin ise ikinci derecede deprem riski taşıyan bölgeler olduğu bildirildi. Yozgat’ta en son deprem il merkezinde 20 Ocak 2019 tarihinde 1.1 büyüklüğünde bir deprem olayı gerçekleşti. Yılın ilk haftası içerisinde ise Yozgat il merkezinde 1.1 büyüklüğünde, Çekerek ilçesinde de 2 büyüklüğünde, yılın ikinci haftasında yine Yozgat il merkezinde 1.9 şiddetinde deprem olayı yaşandı. Aralık ayı içerisinde Sorgun’da 1.2 ila 1.8 arasında değişen şiddette 4, Şefaatli ilçesinde 1.8, Yozgat il merkezinde ise 1.3 şiddetinde deprem olayı gerçekleşti.