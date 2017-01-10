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Harem’den Halep’e gönderdiler

10 Ocak 2017 Salı 06:15
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İstanbul’da faaliyette bulunan Yozgat Platformu Halep’de yaşanan insanlık dramına duyarsız kalmadı.

Harem’den Halep’e gönderdiler
Kazım Ekinci’nin başkanlığını yaptığı, çok sayıda Yozgatlı STK’yı bünyesinde barındarın Yozgat Platformu, Üsküdar Belediyesi ve Kızılay’ın ‘Harem’den Halep’e iyilik konvoyu’na biz de varız diyerek destek oldu. 
İnsanlık tarihinin en acı günlerini yaşayan Halep halkına bir nebze olsun katkı sağlamak isteyen Yozgat Platformu ve Üsküdar da faaliyette bulunan Yozgat Sorgun Ahmet Fakılı Derneği başta gıda maddeleri tırlara yüklendi.
Toplam 100 tırdan oluşan yardım konvoyu dualarla Halep’teki mazlumlara umut olmak üzere yola çıktı. Uğurlama törenine İstanbul 1. Bölge Milletvekili hemşerimiz Hurşit Yıldırım, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Üsküdar KaymakamıMustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Halit Hızır ile çok sayıda mülki amir ile bu konvoyun oluşmasına destek veren çok sayıda sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri katıldı. 
Tören esnasında bir konuşma yapan Yozgat Platformu Başkanı Kazim Ekinci; bu tür yardımların bundan sonra da artarak devam edeceğini, diğer il ve ilçeler de faaliyette bulunan Yozgat STK’ların da bu tür yardım oluşumlarına destek vermesini istedi. 
Halep’e ve yaşanan insanlık dramlarına duyarsız kalınmamasını isteyen Ekinci, şunları söyledi; “Az çok demeyelim gerek ayni gerek ayni olmayan yardımlarınızı bir araya getirelim azlar biriktikçe çok olur. Bizler bu iş için her türlü desteği vermeye hazırız. sizler yeter ki gayret sarfedin gerisini bizler hallederiz. Gün bu gündür olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü bu günlerde bir tas çorba da sen koy hadi Yozgatlım. Bu milletin evlatlarına da bu şekilde davranmak yaraşır” diye konuştu.

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