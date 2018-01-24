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Harekâta destek çığ gibi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin dalı’ harekâtına Yozgat’ta destek çığ gibi büyüyor.

Harekâta destek çığ gibi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine yönelik Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin dalı’ harekâtına Yozgat’ta destek çığ gibi büyüyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Harekâta destek çığ gibi

Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, terör örgütlerinin faaliyetlerine kesinlikle izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Akdağmadeni Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan işyerlerini ve sokakları Türk Bayrağı ile donattı. Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Erkekli, yaptığı yazılı açıklamada, ‘Devletimiz uluslararası hukuka uygun bir şekilde meşru müdafaa haklarını kullanarak arkalarında kimler olursa olsun hiçbir terör unsuruna bu güne kadar müsamaha göstermedi bundan sonra da göstermeyecektir’ dedi.

Akdağmadeni Belediyesi, ilçede ki cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla donattı, Belediye Başkanı Suphi Daştan,  harekâtta görev yapan askerlerimize destek, milli duyguları yaşatmak için ilçe merkezinde bulunan esnaf ile birlikte vatandaşlara da Türk Bayrağı dağıttıklarını söyledi.

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