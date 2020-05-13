YERKÖY İlçe Sağlık Müdürlüğü, 10 Mayıs Sağlık için hareket et günü kapsamında vatandaşlara ‘evde kal sağlıklı beslen hareketsiz kalma’ çağrısında bulundu. Covid-19 salgınından dolayı ‘Evde Kal’ çağrılarına uyarak, şu anda büyük çoğunluğumuzun evlerimizde olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, ‘’Bu süreçte zorlu ve zorunlu koşulların olması, evde kalma süresinin uzaması, hareketsizlik, kişilerin stres altında hissettiklerinde veya sıkıldıklarında normalden daha fazla yiyecek tüketimleri sonucu vücut ağırlığında değişimlere neden olabilir. Bu konuda en önemli risk grupları çocuklar, ergenler ve obez bireyler olabilir’’ denildi. Obezite ve obeziteye bağlı kronik hastalıkların toplum için önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna da dikkat çekildi. Fazla kilolu veya obez olmanın, hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini de artırdığı uyarısı yapıldı. Konuyla ilgili uygun alanlara uyarıcı afişler asıldı.