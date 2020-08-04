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Hareketli günler bitti

Yozgat Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda bayram öncesinde başlayan hareketlilik, bayramın son gününe kadar devam etti.

04 Ağustos 2020 Salı 00:40
Hareketli günler bitti

YOZGAT Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı öncesinde başlayan hareketlilik, bayramın son gününe kadar devam etti. Yıl boyunca besledikleri kurbanlıkları satışa sunan besiciler, ellerinde kalan son kurbanlıkların bir bölümünü bayramın ilk gününde sattı. Kalanını ise son güne kadar satmak için pazardan ayrılmadı. Kurbanlık alımını bayramın ilk gününe bırakan vatandaşlar, hayvan pazarlarına gelerek kurbanlık satın aldı. Vatandaşlardan Dursun Ceyhan, işlerinden dolayı kurbanını alamadığını söyledi. Bayramdan önce pazarı gezemediğini belirten Ceyhan, "Fiyatlar normal, hayvanın büyüklüğüne göre değişiyor. Kurbanımızı aldık, Allah kabul etsin" dedi. Güllük köyünden pazara 5 büyükbaş kurbanlık getiren Veysel Can Aksoy da 3 kurbanlığı sattığını 2'sinin elinde kaldığını anlatarak, "Müşteri gelmezse köye götürüp tekrar besiye çekeceğiz" diye konuştu. Pazara 30 küçükbaş kurbanlık getiren Ertan Doğan ise "Fiyatlar uygun olmasına rağmen satış yapamadık. Bin ile 1500 lira arasında satışa sunduk ama alan olmadı. Hayvanları tekrar köye götürüp köyde besleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Satışlarının bayramın ilk gününde de devam ettiğini söyleyen besici Nihat Yüksel de fiyatları düşürdüklerini dile getirdi. Yüksel, pazara getirdiği 250 küçükbaş hayvandan yaklaşık 150'sini sattığını belirtti.

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Hareketli Günler Bitti
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