Harekatta yer almak için başvurdular

Dilekçeleri Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Kamil Erbek teslim aldı.

Mahalle Muhtarı Tahsin Kılıçlı, ‘Açıkça devletimizin yanında dik durabilmek ve burada olmamızın sebebi bu.

Mehmetçiğimizin illaki bize ihtiyacı yoktur fakat Mehmetçiğimizin yanında bu milletin var olduğunu söylemektir derdimiz.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin bölgesinde yapmış olduğu operasyona gönüllü olarak katılmak istiyoruz.

Gereğini Askerlik şubemize arz etmek istedik. Bu milletin, bu devletin her zaman yayındayız’ dedi.