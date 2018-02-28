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Harekata destek

BOZOK Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Afrin'e yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

Harekata destek

BOZOK Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Afrin'e yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Harekata destek

Erdoğan Akdağ Kampusu girişinde toplanan öğrenciler, ellerinde Türk bayrakları ile ‘Türk Ordusunun yanınızdayız, Türkiye’ diye slogan atarak Mehmetçiğe destek verdiler.
Farklı bölümlerde okuyan, Afganistan, Ürdün, Pakistan, Cibuti, Azerbaycan, Filistin, Somali, Sudan, Türkmenistan ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler, Türk Ordusunun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek olduklarını ve harekatın zaferle sonuçlanması için dua etti.

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