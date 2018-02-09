Harekata destek

Kaymakam Evren Çakır ve Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt’un ev sahipliğinde yapılan toplantıya daire amirleri, Okul Müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Şehit Yakınları, Gaziler ile Muhtarlar katıldı.

Toplantıda kahraman Askerlerimize maddi ve manevi yönden destek açıklamaları yapıldı. Yapılacak olan desteğin içeriğinin tespiti için komisyon kurulmasına karar verildi.