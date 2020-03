HAREKATA DESTEK

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın açıklamasını okuyan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, sivil toplum kuruluşları olarak her zaman her dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını aktardı. Vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifa dileyen Çelik, "Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız" ifadesini kullandı. 81 İl’de Türkiye’nin önde gelen 30’a yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşu, hep birlikte bu açıklamayı yaptıkları da hatırlatıldı. Açıklamada, ‘Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. ‘Bahar Kalkanı’ harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız’ denildi. Açıklamanın ardından sivil toplum kuruluş temsilcileri, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt'u ziyaret ederek taziyede bulundu.