Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110785
ALTIN
320.435
DOLAR
6.0756
STERLİN
7.8307
EURO
6.7617

Harekata Bayraklı destek

YOZGAT Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Uğur Bektaş, Yozgat Bakkallar Odası Başkanı Atilla Saygı ile birlikte, Barış Kalkan Harekatına Türk Bayrağı dağıtarak, destek verdi.

05 Mart 2020 Perşembe 03:36
Harekata Bayraklı destek

Bektaş, Saygı ile birlikte esnafı ziyaret edip, Türk Bayrağı vererek, camlarına, vitrinlerine asmalarını sağladı. Bektaş, Türk Milletinin ve esnafın kalbinin İdlib’te Mehmetçiklerimizle birlikte olduğunu söyledi. Bektaş, ‘’Al bayrağımızı gururlu ve onurla, canları pahasına müdafaa eden kahraman askerlerimize yüce Allah'tan güç ve kuvvet, şehadete yürüyen vatan evlatlarına rahmet diliyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün milli duygularımızı ve ideallerimizi pekiştirme günüdür. Duyarlı davranışlarından dolayı bütün esnafımıza şahsım ve yönetim kurulumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Harekata Bayraklı Destek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sulamada yenileme çalışması
Sulamada yenileme çalışması
Çayıralan-ABD hattı
Çayıralan-ABD hattı
Çalışanların ücretine zam
Çalışanların ücretine zam
Uygulama Eğitimi
Uygulama Eğitimi
2 ilçeye hükümet konağı
2 ilçeye hükümet konağı
Gazi ve Ailesine Ziyaret
Gazi ve Ailesine Ziyaret
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim