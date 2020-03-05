Harekata Bayraklı destek

Bektaş, Saygı ile birlikte esnafı ziyaret edip, Türk Bayrağı vererek, camlarına, vitrinlerine asmalarını sağladı. Bektaş, Türk Milletinin ve esnafın kalbinin İdlib’te Mehmetçiklerimizle birlikte olduğunu söyledi. Bektaş, ‘’Al bayrağımızı gururlu ve onurla, canları pahasına müdafaa eden kahraman askerlerimize yüce Allah'tan güç ve kuvvet, şehadete yürüyen vatan evlatlarına rahmet diliyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün milli duygularımızı ve ideallerimizi pekiştirme günüdür. Duyarlı davranışlarından dolayı bütün esnafımıza şahsım ve yönetim kurulumuz adına şükranlarımızı sunuyoruz’’ dedi.