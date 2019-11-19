Harekat adına turnuva

Müsabakaların başlaması nedeniyle düzenlenen törene Yozgat Milletvekili Ali Keven, AK Parti Sincan İlçe Başkan Yardımcısı Osman Şahin, MHP Yozgat İl Başkan Yardımcısı Osman Ruşen Özdemir de katıldı. Başkentteki Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mesut Kaya, ‘’Turnuvada oynayan çok kıymetli sporcularımıza turnuvamızın adı ve amacı gereğince centilmence Barış Pınarı Harekatı adına layık gösterdikleri hassasiyet ve centilmence oyun için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Karşılaşmaların değerli hakemleri Harun Emrebaş, Salih Kaya, Ergül Akdemir’e Organize Spor Tesisleri Çalışanlarına şahsım ve yönetim kurulum adıma teşekkür ediyorum’’ dedi.