Harçlıklarını Bağışladılar

Öğrenciler, "Okulda Harçlığımı LÖSEV'le Paylaşıyorum" adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında harçlıklarını ve biriktirdikleri parayı LÖSEV'e bağışladı. Çekerek Akbay İlkokulu Müdür Yardımcısı Murat Uslu, çocukların farklılıklara karşı duyarlı olmalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 3-C sınıfı öğretmeni Leyla Erdal ve öğrencilerin sosyal sorumluluk projesi hazırladığını söyledi. Öğrencilerin okul harçlıklarını ve kumbarada biriktirdikleri paralarını, LÖSEV'e bağışladıklarını anlatan Uslu, duyarlılıklarından dolayı öğrencilere teşekkür etti. Sınıf Öğretmeni Leyla Erdal ise çocuklarda, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla lösemi hastalığının önemine dikkati çekmek istediklerini belirtti. Erdal, "Lösemili bir kardeşimizin yarasına küçük de olsa merhem olmak istedik. Amacımız öğrencilerimizin yardımlaşmayı öğrenmesi. Öğrencilerime de duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.