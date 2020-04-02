Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89085
ALTIN
342.576
DOLAR
6.6899
STERLİN
8.3055
EURO
7.3114

Harçlığını kampanyaya bağışladı

BOĞAZLIYAN ilçesinde 9 yaşındaki Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 03:09
Harçlığını kampanyaya bağışladı

Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yaşayan Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 lirayı, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığını arayan Hilal Su Mert, paranın kampanya hesabına yatırılması için yardım istedi.  Beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı kampanya hesabına yatırdı.  Hilal Su Mert, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı duydum. Paramı kampanyaya bağışladım." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Harçlığını Kampanyaya Bağışladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeler imzalanıyor
Sözleşmeler imzalanıyor
Pazar yerlerine düzenleme
Pazar yerlerine düzenleme
Köyümüze gelmeyin!
Köyümüze gelmeyin!
Dezenfekte çalışması
Dezenfekte çalışması
Askıda ekmek uygulaması
Askıda ekmek uygulaması
Belediyeden esnafa destek
Belediyeden esnafa destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim