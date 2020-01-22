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HARCAYAMADIK!

Yozgat İl Koordinasyon kurulu Vali Kadir Çakır Başkanlığında toplanarak, 2019 yılı değerlendirildi

HARCAYAMADIK!

Yozgat İl Koordinasyon kurulu Vali Kadir Çakır Başkanlığında toplanarak, 2019 yılı değerlendirildi

22 Ocak 2020 Çarşamba 03:40
HARCAYAMADIK!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında toplanan, İl Koordinasyon Kurulu dördüncü dönem toplantısında, 2019 yılı ödeneklerinin son durumu değerlendirildi. Geçen yıl yatırımlar için ayrılan bir milyar 500 bin lira ödeneğin sadece bir milyar 75 milyon lirası harcanabildi. Yatırımların nakdi ödemesi yüzde 70 olarak gerçekleşti. Yozgat İl Özel İdaresi Meclis salonunda yapılan toplantıya, yatırımcı kurum bölge ve il müdürleri, belediye başkanları ve kaymakamlar katıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, 2019 yılı Koordinasyon kurul toplantısının sonuncusunu yaptıklarını bildirdi. Vali Çakır, genel bütçe ve mahalli yatırımlar olmak üzere geçen yıl 268 projenin uygulamaya konulduğunu söyledi. Vali Çakır, bu 268 projenin toplam bedelinin 8 milyar 400 milyon lira olduğun kaydetti. Vali Çakır, projelerin 2019 yılı ödeneğinin bir milyar 500 milyon lira olduğunu da hatırlatarak, ‘’Bu projelere geçen yıl bir milyar 75 milyon lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 70’dir. Yapılan 268 projeden 115’i tamamlanmış, 99’unda ise proje çalışmaları devam etmektedir’’ dedi. Yozgat Valisi Çakır, 32 projenin ihale aşamasında olduğunu, 19 projeye ise henüz başlanılmadığını, 3 projenin de tasfiye edildiğini açıkladı. Vali Çakır’ın konuşmasının ardından yatırımcı kuruluşlar yatırımları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

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