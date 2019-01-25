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HARCANAMADI!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, il genelinde projelendirilen yatırımların durumları, ayrılan ödenekler ve kullanıla miktarları konusunda bilgi verildi.

HARCANAMADI!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, il genelinde projelendirilen yatırımların durumları, ayrılan ödenekler ve kullanıla miktarları konusunda bilgi verildi.

25 Ocak 2019 Cuma 07:00
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HARCANAMADI!

Yatırımcı kurumların bölge veya il müdürlerinin katıldığı toplantıda, Yozgat’a geçen yıl tahsis edilen ödeneklerin önemli bölümünün kullanılamadığı belirtildi. Yozgat’ta 23 kurumun 7 milyar 170 milyon 755 lira tutarında 317 projesinin bulunduğu belirtildi. Bu projeler için önceki yıllarda bir milyar 864 milyon 74 bin lira harcandı. Geçen yıl 1 milyar 58 milyon 303 bin lira ödeneğin 896 milyon 370 bin lirası yatırımlarda kullanıldı. Geçen yılın ödeneğinin kurumlar tarafından yüzde 85’i kullanırken, Tarım, Orman 9. Bölge Müdürlüğü, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, Eğitim Merkezi, TMO Yerköy Şube Müdürlüğü, Ulaştırma ve ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ödeneğin tamamını kullandı. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü ödeneğin tamamını kullanıp, yüzde 3 oranında fazla harcama yaptı. İl sağlık Müdürlüğü yüzde 9 oranında bir fazla harcama gerçekleştirirken, Karayolları ayrılan ödeneğe ilave olarak yüzde 136, Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü yüzde 236 oranında fazla ödenek kullanan kurumlar olarak dikkat çekti. Ayrılan ödeneği en az kullanan kurum ise yüzde 8 ile TEİAŞ 11. Bölge Müdürlüğü olarak dikkat çekti. 

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