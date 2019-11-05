Harcamayı kestik

TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda yüzde 0,59 oranında düşüş gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14,24, eğitim yüzde 14,20, lokanta ve oteller yüzde 13,71, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Ekim ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,61 artış oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 17,39 artış gerçekleşmişti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2019 Ekim ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 17,36 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 3,09 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 1,63 ile haberleşme, yüzde 1,47 ile ulaştırma takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,73 ile eğlence ve kültür oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 71,89 ile hırka oldu. Bunu yüzde 68,09 ile erkek mont ve yüzde 31,58 ile kabak oldu. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 20,82 ile havuç, yüzde 20,09 ile limon oldu.