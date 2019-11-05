Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100088
ALTIN
277.683
DOLAR
5.7223
STERLİN
7.3859
EURO
6.3831

Harcamayı kestik

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, aylık en yüksek artış yüzde 11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, aylık en fazla düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu.

Harcamayı kestik

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, aylık en yüksek artış yüzde 11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, aylık en fazla düşüş gösteren tek grup yüzde 0,59 ile eğlence ve kültür oldu.

05 Kasım 2019 Salı 04:04
Harcamayı kestik

TÜFE'de 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,00, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,81 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan, konutta yüzde 3,55, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,65, haberleşmede yüzde 1,43 ve ulaştırmada yüzde 1,17 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ekim ayında endekste yer alan gruplardan sadece eğlence ve kültür grubunda yüzde 0,59 oranında düşüş gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre sağlık yüzde 14,24, eğitim yüzde 14,20, lokanta ve oteller yüzde 13,71, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 13,43 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Ekim ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,27 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,61 artış oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 17,39 artış gerçekleşmişti. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde ana harcama grupları itibariyle 2019 Ekim ayında endekste yer alan gruplardan en fazla artış gösteren grup yüzde 17,36 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 3,09 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar, yüzde 1,63 ile haberleşme, yüzde 1,47 ile ulaştırma takip etti. En çok düşüş olan grup ise yüzde 0,73 ile eğlence ve kültür oldu. Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde 2019 Ekim ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte yüzde 71,89 ile hırka oldu. Bunu yüzde 68,09 ile erkek mont ve yüzde 31,58 ile kabak oldu. En çok düşüş gösteren seçilmiş maddeler değişim oranlarıyla birlikte sırasıyla yüzde 20,82 ile havuç, yüzde 20,09 ile limon oldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bölgeye özel çiçek
Bölgeye özel çiçek
Şiddete dikkat çekildi
Şiddete dikkat çekildi
Coşar, hemşerileriyle buluştu
Coşar, hemşerileriyle buluştu
Maskeli farkındalık
Maskeli farkındalık
Şahbaz’dan bütçe önerisi
Şahbaz’dan bütçe önerisi
BÜTÇE MARATONU BAŞLADI
BÜTÇE MARATONU BAŞLADI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim