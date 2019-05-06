Haram Para Alkışlandı

Gala gecesinde sahnelenen oyun, izleyenleri kahkahaya boğup, alkışlandı. Burak Öngel’in yazıp, yönettiği aynı zamanda da rol aldığı ‘Haram Para’ aldı tek perdeli komedi oyunu, seyirciden tam not aldı. Burak Öngel, yoğun, uzun ve hengâmeli geçen provalar, hazırlık aşamasından sonra bütün zorluklara rağmen alınlarının akıyla seyircilerin alkışlarına mazhar olan oyuncusundan sahne amirine, emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Öngel, ‘’Yılmadan, usanmadan, engel tanımadan tiyatro sanatının temsilcileri olmaya devam edeceğiz. Ve tabi ki bizleri alkışları ile onurlandıran bütün seyircilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Oyunumuz ramazan ayında iftar sonraları düzenli olarak sergilecektir. Çok yakında temsil tarihleri ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır’’ dedi.