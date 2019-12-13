Hanımlara özel etkinlik

Türkiye Gençlik Vakfı Kadın ve Aile Koordinatörü Ruziye Öngel, Vakıf binasında gerçekleştirilen demli muhabbet sohbetlerinin dolu dolu, aynı zamanda da oldukça yararlı geçtiğini söyledi. Öngel, “Bizler bir araya gelerek birliğimizi kuvvetlendiriyor, muhabbetimizi artırıyoruz. Çaylarımızla birlikte muhabbetimizi de demliyoruz" dedi. TÜGVA’da saatler süren sohbetlerde hanımlarla zarafetten diksiyona, adab-ı muaşeretten bilime, sanattan eğitime, çağın ve varoluşumuzun gereği olan uhrevi konulara değindiklerini belirten Öngel, Dem'li muhabbetlerden hedefledikleri amaçlarının unutulanları birbirlerine hatırlatarak öğretmek ve öğrenilenleri de kendilerine düstur edinmek olduğunu bildirdi.