Hanımeli jesti

Hanımeli Gözleme ve Mantı Evi Sahibi Nuri Tinel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına bir kahvaltı verdi.



Yozgat’ta görev yapan basın mensuplarının fedakarca çalıştığını aktaran Nuri Tinel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.



Gazetecilerle her zaman yakın diyalog içerisinde olduğunu dile getiren Tinel, basın çalışanlarının Yozgat’ın gelişiminde ve sorunlarının gündeme taşınmasında önemli görev üstlendiğini kaydetti.



Gazetecilerin sorumlu ve duyarlı anlayış içerisinde hareket ettiğine değinen Tinel, ekonomik sıkıntıları aşmanın yolunun da başta yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları, işadamları, esnaf, tüccar ve basın ile birlik ve beraberliğinden geçtiğini söyledi.



Tinel, ‘Gazetecilerin yaptığı görev zor ve meşakkatli. Büyük sorumluluklar gerektiriyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazeteci arkadaşlarımızla bir araya geldik. Gazetecilerin emekleri çok büyük. Zor şartlarda çalışıyorlar. Herkesin işi zor ama gazetecilerin 24 saat kesintisiz. Haberi halka ulaştırmak için canla başla çalışıyorlar. Zamanımız iletişim çağı. Televizyon, gazete, sosyal iletişim kaynakları. Herkes haberi alıyor ama önemli olan doğru haberi almak. Bunu da gazeteciler sağlıyor” dedi.



