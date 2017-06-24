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Hani yasaktı?

Yozgat Belediyesi ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliğiyle restorasyon çalışmaları devam eden Cevizli Konak’ta restoratör tarafından keyfi uygulanan fotoğraf çekme yasağı son buldu.

Hani yasaktı?

Yozgat Belediyesi ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliğiyle restorasyon çalışmaları devam eden Cevizli Konak’ta restoratör tarafından keyfi uygulanan fotoğraf çekme yasağı son buldu.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
24 Haziran 2017 Cumartesi 07:06
783 Okunma
Hani yasaktı?

Yozgat’ta basın mensuplarına uygulanan bazı kısıtlamaların keyfi olduğu Cevizli Konak’taki tutarsızlık ile bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.
Geçen hafta konaktan fotoğraf almak isteyen gazetecilere “Kültür Bakanlığı’ndan yazılı izin almanız gerekiyor” dayatması yapan restoratör, Belediye Başkanı Kazım Arslan’ın konaktaki çalışmaları incelemesi sırasında keyfi uygulamasını devre dışı bıraktı.
Başkan Arslan ile birlikte konakta incelemelerde bulunan gazeteciler, fotoğraf çekmenin yasak olduğu iddia edilen konağı hem dışarıdan, hem de içeriden fotoğraflayarak ulusal ve yerel medyaya servis etti.
Söz konusu haber ve fotoğraflar ile uygulamanın keyfi ve işgüzarlık olduğu da tescillenmiş oldu.
Yozgat Belediyesi tarihi konakları kamulaştırıldıktan sonra aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor. 
Kentin tarihi dokusunu ve kültürünü yansıtan tarihi konaklarda restorasyon çalışması başlatan Yozgat Belediyesi bugüne kadar 20'ye yakın konağı onardı. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, amaçlarının Yozgat'ın tarihini ve kültürünü gün yüzüne çıkarmak olduğunu belirterek, "Geçmiş tarihe yönelik Yozgat'ta bir şey bırakılmadı. Şimdi bu tarihi tekrar canlandırmak istiyoruz. Bunu da kıyıda köşede kalmış olan konaklarımızı gün yüzüne çıkarmak suretiyle yapmak istiyoruz. Geçmişten bir şeyleri insanlar Yozgat'a geldiklerinde bulsunlar. Hiç kimse beton yığınlarını görmek için Yozgat'a gelmez. Ama bu güzellikleri ortaya çıkardığımız ölçüde hem biz geçmişimizi daha iyi tanımış olacağız hem de Yozgat'a gelen insanlar geçmişe dair bir şeyler bulmuş olacaklar" dedi.
Hacı Ozan Konağı'nda çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Arslan, "Hacı Ozan Konağı, Yozgat'ın en güzel evlerinden birisiydi. Belediyemiz tarafından kamulaştırıldı. Etrafı temizlendi ve burada çok güzel bir yapı ortaya çıkacak. Bu konağın devamında yine restorasyonu yapılacak bazı yapılar var. Hemen yanımızda Yanan Hamam diye bir yer var orasını sanat galerisi yapmak itiyoruz. Yanında kültür merkezi olacak. Biraz ileride bir konağımız var orası da butik otel olacak. Burası muhtemelen Yozgat'ın yöresel yemeklerinin yendiği bir restoran olacak. Burada bir bütünlük oluşturmak istiyoruz. Yozgat'ın sosyal hayatı canlı olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Restoratör Güneş Çıldır ise konağın tarihi dokusuna zarar vermeden çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyerek, "Restorasyon çalışmalarına 17 Nisan’da başladık. Eylül ayında da kısmet olursa teslim etmeyi düşünüyoruz. Özellikle Yozgat için mükemmel bir konak olacak. Tarihi olarak da çok güzel bir konak olduğu için Yozgat ve turizmine çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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