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Hangi derneğe üyesiniz?

Derneklere üye olup olmadığınızı elektronik sistem üzerinden sorgulayabilme imkanı sağlandı.

12 Haziran 2020 Cuma 00:13
Hangi derneğe üyesiniz?

DERNEKLERİN iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasının ardından kırtasiyecilik azaltıldığı gibi, zaman mefhumu da adeta ortadan kalktı. Derneklere üye olup olunmadığı ve üyelikten istifa için artık derneğe ve dernekler birimlerine giderek gereksiz zaman kaybına gerek kalmadığı açıklandı.
Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu, dernekçileri rahatlatan ve birçok üyenin de sıkça karşılaştığı sorun hakkında bilgi verdi.  Yurtlu, her hangi bir derneğe üye olan ve bu üyeliğini sona erdirmek yani istifa etmek isteyen üye, e-devlet üzerinden talepte bulunabileceğini bildirdi. Yurtlu, ‘’İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yaptığı yeni düzenlemelere bir yenisini daha a ekleyerek, e-devlet üzerinden dernek üyeliğini sorgulama ve sonlandırma imkanı tanıdı. İsteyen herkes her hangi bir derneğe üye olup olmadığını elektironik ortamda öğrenebilecek, Aynı zamanda da üyesi bulunduğu dernekten de üyeliğini sonlandırabilecektir’’ dedi.
Yurtlu, e-devlet üzerinde sorgulama yapan dernek üyesinin, dernekteki üyeliğinden istifa etmesi halinde, ‘Üyeliği sonlandır’ butonuna tıklayarak, talebini bildirebileceğini, talebin ise dernek başkanına sms yoluyla ulaşacağının altını çizdi. Yurtlu, ‘’Bu elektronik bildirimi alan dernek yönetim kurulu başkanı, söz konusu istifa talebini karar defterine yazmak suretiyle işlem tamamlanmış olacaktır’’ diye konuştu.

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Hangi Derneğe üyesiniz?
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