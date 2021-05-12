Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1445
ALTIN
490.098
DOLAR
8.2968
STERLİN
11.7348
EURO
10.0898

HANEMiZ DE KUÇULDU

Türkiye’nin en fazla göç veren illerinden Yozgat’ta, ortalama hane halkı büyüklüğü 2008 yılında 4,20 iken geçtiğimiz yıl 3,07’ye kadar düştü.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 00:30
HANEMiZ DE KUÇULDU

EN fazlı göç veren iller arasında ön sıralarda yer alan Yozgat’ta ortalama hane halkı büyüklüğü de geriledi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2020 yılında yüzde 17,9'a yükseldi. Yozgat’ta ortalama hane halkı büyüklüğü 2008 yılında 4,20 iken bir yıl sonra 4,10’a geriledi. Düşüş 2020 yılına kadar devam etti. 2010 yılında 3,96’ya gerileyen hane halkı ortalama büyüklüğü, 2011 yılında 3,84’e indi, bu düşüş 2020 yılına kadar devam etti. Geçen yıl Yozgat’ta ortalama hane halkı büyüklüğü 3,07 olarak açıklandı. Yozgat’ta tek kişilik hane halkının geçtiğimiz yılsonu itibariyle 27 bin 735, tek çekirdek aileden oluşan hane halk da 83 bin 116 olarak belirlendi. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı 17 bin 714, Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkının da 3 bin 510 olduğu belirtildi. Yozgat’ta evli birey sayısının 210 bin 716 olduğu bunlardan 18 bin 839’unun akraba evliliği yaptığı kaydedildi. Akraba evliliği yapmış bireylerin sayısının, toplam evli bireyler içindeki oranının da yüzde 8,9 olduğu kaydedildi.  Yozgat’ta geçtiğimiz yıl tespit edilen akraba evliliği sayısının 92 olduğu, toplam evlilik oranı içerisindeki akraba evliliği oranının da 3,4 olduğu öğrenildi. •Seyfi Çelikkaya•

Anahtar Kelimeler:
HANEMiZ DE KUÇULDU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam elleriyle besledi
Kaymakam elleriyle besledi
Çevre duyarlılığı
Çevre duyarlılığı
PROTESTO EDiLDi
PROTESTO EDiLDi
Para cezası kesildi
Para cezası kesildi
Bayram temizliği
Bayram temizliği
BELEDiYE DESTEKLi SERADA HASAT
BELEDiYE DESTEKLi SERADA HASAT
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim