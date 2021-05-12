HANEMiZ DE KUÇULDU

EN fazlı göç veren iller arasında ön sıralarda yer alan Yozgat’ta ortalama hane halkı büyüklüğü de geriledi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranının 2020 yılında yüzde 17,9'a yükseldi. Yozgat’ta ortalama hane halkı büyüklüğü 2008 yılında 4,20 iken bir yıl sonra 4,10’a geriledi. Düşüş 2020 yılına kadar devam etti. 2010 yılında 3,96’ya gerileyen hane halkı ortalama büyüklüğü, 2011 yılında 3,84’e indi, bu düşüş 2020 yılına kadar devam etti. Geçen yıl Yozgat’ta ortalama hane halkı büyüklüğü 3,07 olarak açıklandı. Yozgat’ta tek kişilik hane halkının geçtiğimiz yılsonu itibariyle 27 bin 735, tek çekirdek aileden oluşan hane halk da 83 bin 116 olarak belirlendi. En az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı 17 bin 714, Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkının da 3 bin 510 olduğu belirtildi. Yozgat’ta evli birey sayısının 210 bin 716 olduğu bunlardan 18 bin 839’unun akraba evliliği yaptığı kaydedildi. Akraba evliliği yapmış bireylerin sayısının, toplam evli bireyler içindeki oranının da yüzde 8,9 olduğu kaydedildi. Yozgat’ta geçtiğimiz yıl tespit edilen akraba evliliği sayısının 92 olduğu, toplam evlilik oranı içerisindeki akraba evliliği oranının da 3,4 olduğu öğrenildi. •Seyfi Çelikkaya•