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Han yemek açıldı

YOZGATLI iş adamı Hasan Doğruyol’un işletmeciliğini yaptığı Han Yemek dün hizmete girdi.

Han yemek açıldı

YOZGATLI iş adamı Hasan Doğruyol’un işletmeciliğini yaptığı Han Yemek dün hizmete girdi.

28 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Han yemek açıldı

Ankara Caddesinde hizmete giren Han Yemek’in açılış törenine Belediye Başkanı Celal Köse da katıldı.
Dualarla iş yerinin açılışı gerçekleşirken, Belediye Başkanı Celal Köse, işletme sahibi Hasan Doğruyol’a bereketli ve bol kazanç temennisinde bulundu.
İşletme sahibi Hasan Doğruyol, yeni işletmelerinde self servis şeklinde hizmet sunacaklarını, bundan dolayı fiyatları en ekonomik seviyede tutacaklarını, kaliteden ödün vermeden Yozgatlılara ev yemekleri satışı yapacaklarını belirterek, açılışa katılan vatandaşlara teşekkür etti.

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Han Yemek Açıldı
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