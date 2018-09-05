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Hamamda hayatını kaybetti

YOZGAT’ta müzisyenlik yaptığı öğrenilen bir kişi dün Çarşı Hamamında yaşamını yitirdi.

Hamamda hayatını kaybetti

YOZGAT’ta müzisyenlik yaptığı öğrenilen bir kişi dün Çarşı Hamamında yaşamını yitirdi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:00
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Hamamda hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ta arkadaşlarıyla birlikte hamama giden Zabit İçöz(38) isimli vatandaş hamamda yaşamını yitirdi. Hamamda yıkandıktan sonra dinlenmeye çekildi. Bir süre sonra arkadaşları, uyuduğu zannettiği İçöz’ü uyandırmaya çalıştı. Arkadaşlarının çabasına rağmen 38 yaşındaki İçöz, uyanmayınca durum 112 sağlık ekibine ve polise bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla şahsın cenazesi Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla alakalı soruşturmanın sürdüğü açıklandı.

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