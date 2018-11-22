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Halkla ilişkiler eğitimi

AVRUPA Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin yürütücüsü olduğu Sivil Toplum Örgütleri Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında ‘Sivil Toplum Örgütleri için İletişim ve Halkla İlişkiler’ eğitimi başladı.

Halkla ilişkiler eğitimi

AVRUPA Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin yürütücüsü olduğu Sivil Toplum Örgütleri Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri kapsamında ‘Sivil Toplum Örgütleri için İletişim ve Halkla İlişkiler’ eğitimi başladı.

22 Kasım 2018 Perşembe 06:04
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Halkla ilişkiler eğitimi

 Eğitim, sivil toplum örgütlerinin iletişim ve halkla ilişkilerle faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlendi. Eğitimde, STÖ’lerin hedef grup ve paydaşlarını tespit etme becerilerinin güçlendirilmesi, STÖ’lerin çalışmalarını yaygınlaştırmak, duyurmak için yerel ve ulusal medyayı nasıl kullanılabileceklerine ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması, STÖ’lerin internet ve yeni medya araçlarının kullanımı konusunda yetkinleştirilmesi konuları işleniyor. Eğitime, Sorgun Gençlik Derneği’ni temsilen iki kişi katılım sağladı. 

Anahtar Kelimeler:
Halkla Ilişkiler Eğitimi
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