Halkla ilişkiler eğitimi

Eğitim, sivil toplum örgütlerinin iletişim ve halkla ilişkilerle faaliyetlerine dair kapasitelerini güçlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla düzenlendi. Eğitimde, STÖ’lerin hedef grup ve paydaşlarını tespit etme becerilerinin güçlendirilmesi, STÖ’lerin çalışmalarını yaygınlaştırmak, duyurmak için yerel ve ulusal medyayı nasıl kullanılabileceklerine ilişkin bilgi ve becerilerinin artırılması, STÖ’lerin internet ve yeni medya araçlarının kullanımı konusunda yetkinleştirilmesi konuları işleniyor. Eğitime, Sorgun Gençlik Derneği’ni temsilen iki kişi katılım sağladı.