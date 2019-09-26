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Halkın beklentisi yüksek!

CUMHURİYET Halk partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulunup, sorunları dinlediklerini hatırlatarak, halkın beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Halkın beklentisi yüksek!

CUMHURİYET Halk partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve bazı parti yöneticileriyle birlikte Yozgat’ta bir dizi ziyaretlerde bulunup, sorunları dinlediklerini hatırlatarak, halkın beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Halkın beklentisi yüksek!

Keven, Köy Muhtarları Derneği, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği, Mahalle Muhtarları Derneği, Şehit Aileleri Derneği, Damızlık ve Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret ettiklerini belirterek, bu ziyaretlerde kendilerine iletilen sorunların çözümlenmesi, taleplerin yerine getirilmesi için çalışacaklarını kaydetti. Keven, ‘’Yozgat'ta halkımızın bizden beklentileri çok yüksek. Çünkü siyasi iktidar halkın sorunlarını, esnafın sıkıntılarını, çiftçinin ne denli zor durumda olduğunu görmezden geliyor, görmüyor, duymuyor’’ dedi.
CHP’nin yapılacak ilk genel seçimlerde iktidar olacağını kaydeden Keven, iktidarın ülkeyi yönetemediğini, iktidara geldiklerinde, tarımdan hayvancılığa, eğitimden sağlığa, adaletten demokrasiye her alanda ülkeyi hak ettiği noktaya taşıyacaklarını anlattı. Keven, ‘’Şehit aileleri ve gazilerinin sorunları, talepleri var. Demokrasimizin yerel temsilcileri muhtarlarımızın beklentileri var. Belediye Meclislerinde mahallesiyle ilgili bir konu görüşülürken muhtarın oy kullanabilmesi ve görüşlerinin alınması gerekmektedir. Esnafın kredi borçlarının ertelenmesi gerektiği, küçük esnafa yönelik bir destek paketine acil ihtiyaç duyulduğu, esnafımızın işyeri açarken karşılaştıkları bürokratik zorlukların bulunduğu iletildi. Destek paketlerinin sadece büyük sanayiciye değil küçük esnafa da açıklanması gerektiğini ifade ettik. Tüm bu konuları meclis gündemine taşıyıp, çözüm arayışına devam edeceğim’’ diye konuştu. Yozgat Milletvekili Keven, defalarca gündeme getirmelerine rağmen, Yozgat’ta afete maruz kalan köylerin ‘afet bölgesi’ ilan edilmemesinden, köylülerinde şikayetçi olduğunu bildirdi. Keven, ‘’Borç senetlerine, icraya mahkûm edilen tarım sektörü acil destek bekliyor. Borçlarının faizsiz ertelenmesini bekliyor. ÖTV'siz mazot alacağı günleri bekliyor. Nohudu geçen yılla aynı fiyata satmak zorunda maalesef! Ekim ayı geldi, 1 yıl geçmesine rağmen çiftçi sertifikalı tohum desteğini hâlâ alamadı! AKP iktidarı çiftçinin sesini duymamak için direniyor. Bu sorunları duyurana kadar çiftçilerimizle birlikte mücadeleye devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.
 

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