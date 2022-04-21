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Halkbank’tan birlik programı

Halkbank Kayseri Bölge Koordinatörlüğü tarafından, Yozgat il genelinde görev yapan Halkbank personelleri ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerine yönelik birlik programı düzenlendi.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:22
Halkbank’tan birlik programı

Etçi MÇ Restoran’da düzenlenen iftar programına Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Halkbank Kayseri Bölge Koordinatörü Hakan Yılmaz Kefkir, STK temsilcileri, Yozgat ve ilçelerindeki Halkbank Şubelerinin Müdürleri ve personeli katıldı. Halkbank Kayseri Bölge Koordinatörü Hakan Yılmaz Kefkir, uzun zamandır pandemiden dolayı ayrı kalan meslektaşları ile STK temsilcilerini tekrardan bir araya getirdikleri iftar programına katılımın yoğun olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özellikle pandeminin etkisiyle Yozgat ve ilçelerinde görev yapan personellerin ve STK’ların birbirlerinden uzak kaldığını dile getiren Kefkir, ramazan ayı vesilesi ile böyle bir programda Esnaf Odası başkanları, TSO Başkanları ve Esnaf Kredi Kefalet Başkanları ile bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Halkbank Yozgat Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Yozgat merkez ile birlikte Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya, Yerköy, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek ilçelerindeki şubelerde görev yapan personelin tamamının programa iştirak ettiğinin altını çizen Kefkir, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Son Güncelleme: 21.04.2022 00:14
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