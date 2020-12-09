HALKA AÇILDI!

Özellikle halktan gizli tutulur veya vatandaş bu tip raporlarla pek ilgilenmez. Boğazlıyan İlçesinin Uzunlu Belediyesi belki de bir ilke imza atarak, yapılan denetimler sonucunda hazırlanan raporu halkın bilgisine sundu. Uzunlu Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, 2020 yılı denetim raporlarının belediyeye ait internet sitesinden giriş yapılarak görülebileceğini belirtti. Başkan Elbaşı, ‘’Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü 2020 Denetim Raporu, 23 Ekim 2020 tarihinde başlayıp, 10 Kasım 2020 tarihlerinde tamamlanan, belediyemizin idari iş ve işlemler denetimimiz bitmiş, raporumuz tutulmuştur. Denetim Raporunu görmek isteyen bütün hemşerilerimiz Belediyemizde Denetim Raporunu inceleyebilir’’ dedi.