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Halk sağlığı haftası

Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, çocukların, bir ülkenin geleceği, umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturduğunu belirterek, bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması gerektiğini söyledi.

05 Eylül 2020 Cumartesi 00:05
Halk sağlığı haftası

YOZGAT İl Sağlık Müdürü Doktor Fatih Şahin, toplumun en kırılgan grubunu oluşturan çocukların, en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri,  gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal, zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşıdığını söyledi. Dr. Şahin, Halk sağlığı haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde çocuk sağlığına yönelik programların temel hedefinin artık yalnızca çocuk yaşatma olmaktan çıkıp, sağlık sorunlarının yarattığı diğer olumsuzlukları önlemek ve gidermek olması gerektiğini vurguladı.  Şahin, ‘’Bu amaçla sağlık hizmet sunumuna eskiye oranla daha farklı bir bakışla ve kapsamlı olarak yaklaşmak gerekmektedir. Çocukların sağlık ve gelişimini izlemeyi, desteklemeyi ve sorunları sağaltmayı amaçlayan programlar iki nedenle önemlidir. Sağlık ve gelişimi izlemek, desteklemek çocukların yaşam kalitesini iyileştirir ve bebek ve çocuk yaşatmaya yönelik programları önemli ölçüde güçlendirir, bebek ve çocuk ölümlülüğünün oranını düşürmeye yardımcı olurlar. İnsana yapılan yatırımın geri dönüşü ile ilgili yaptığı hesaplamalarda, en yüksek getirili yatırımın, erken yıllardaki beyin gelişimine yapılan yatırım olduğu gösterilmiştir’’ dedi.

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Halk Sağlığı Haftası
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