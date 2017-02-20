Halk oyunları da tamam

Yaklaşık iki yıl önce Sürmeli Topluluğu’nu bünyesine katan belediye, bir yıllık çalışmanın ardından bu kez Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları Ekibi’ni kurdu.

Yozgat Belediyesi Sürmeli Topluluğu, Cumartesi günü Büyük Sinema’da Yozgatlı vatandaşlara coşkulu bir konser verdi.

Konserde çalışmalarını tamamlayan Yozgat Belediyesi Sürmeli Halk Oyunları Topluluğu’da sahne alarak, Yozgat yöresine ait oyunları sergiledi.

Halk oyunları ekibinin hocalığını Kemal Taşkın üstlenirken, ekip Sürmeli Topluluğu’nun saz ekibiyle birlikte çalışmalarını gerçekleştirdi.

İl Dernekler Müdürlüğü’nde kayıtlı yüzlerce kültür ve sanat derneği olmasına karşın, sadece tabela faaliyeti sürdüren kültür, folklor ve sanat derneklerinin uzun süredir boş bıraktığı alanı, Yozgat Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü doldurmuş oldu.

Her iki ekibin performansı da Yozgatlılardan büyük alkış aldı.