Halk memnunmuş!

ÇEDAŞ’tan yapılan açıklamada memnuniyet düzeyinin ise yüzde 70,3 olduğu, elektrik dağıtım hizmetindeki notunun ise 5 üzerinden 3,72 ile 21 dağıtım şirketinin ortalamasının üzerinde gerçekleştiği kaydedildi.

ÇEDAŞ, yaptığı açıklamada 2010 yılındaki özelleştirme sürecinin ardından Sivas, Tokat ve Yozgat’ta elektrik dağıtımını üstlendiğini ve yaptığı yatırımların meyvesini yüksek müşteri memnuniyeti olarak aldığını ifade etti.

“ORAN YÜZDE 45,8”

Sivas, Tokat ve Yozgat’ta yaklaşık 920 bin aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti verme misyonu ile hareket ettiğini ve bu yıl üç ilde toplam 105 milyon liralık yatırım yapmayı planladığını aktaran ÇEDAŞ, müşteri memnuniyeti karnesinin çok parlak olduğunu iddia etti.

Enerji Bakanlığı’nın anket sonuçlarını referans olarak gösteren ÇEDAŞ, anket sonuçlarına göre müşterilerin kesintilerden haberdar olma kriterinde en iyi ikinci şirket olarak öne çıktığını iddia etti.

ÇEDAŞ, yaptığı açıklamada görev yaptığı bölgede abonelerin yüzde 45,2’si kesintilerin yarım saatten az sürdüğünü ifade ederken, şirketin en az kesinti yapan bölge listesinde de yine ikinci sırada yer aldığını söyledi.

ÇEDAŞ, “Son bir yıl içinde elektriğim hiç kesilmedi” diyenlerin oranını yüzde 45,8 olarak açıklarken, anket sonuçlarına göre ÇEDAŞ’ın görev bölgesinde tüketicilerin yüzde 61,4’ü sokak lambalarının yeterli ve çalışır olduğunu, yüzde 67,9’u görevli personelin vatandaşa davranışını saygılı bulduğunu ve “Sorularıma hızlı bir şekilde yanıt aldım” diyenlerin oranının ise yüzde 56,2 olduğunu bildirdi.

“ 0 İLA 10 DAKİKADA”

Müşteri memnuniyeti anket sonuçlarını önemsediklerini belirten ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, “ÇEDAŞ olarak abonelerimize kaliteli, kesintisiz ve sürekli enerji temini için 7-24 çalışıyoruz. Anket sonuçları da bize gösteriyor ki müşterilerimiz bu çabalarımızın farkında. Tabii ki hedefimiz yüzde 100 müşteri memnuniyetine ulaşmak. Bu hedefe ulaşmak için 2014 yılında SCADA (Uzaktan Şebeke Kontrol Sistemi), OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi), CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) gibi önemli operasyonları başlattık. 2015’te devreye alınan ve 100 merkezi kapsayan SCADA sistemi sayesinde sorumluluk sahamızda meydana gelen elektrik arızalarının yüzde 75’ini 0-10 dakika gibi kısa bir sürede giderir hale geldik” dedi.

“ABONELER 1 SANİYEDE ULAŞIYOR”

Teknolojinin sunduğu imkânları tüketicilerin memnuniyeti açısından fırsata çeviren ve ulaşılabilir bir şirket olma adına farklı uygulamaları da etkin şekilde kullandıklarını anlatan Akboğa, bu yönde attıkları adımlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “ÇEDAŞ, bu kapsamda elektrik tüketicilerinin fahri temsilcisi kabul ettiği muhtarların talep ve şikâyetlerini çok daha hızlı almak üzere hizmet bölgelerinde muhtarlara özel bir ‘WhatsApp Grubu’ oluşturdu. ÇEDAŞ’ın Alo 186 Enerji Danışma hattı da mahalle ve köy muhtarlarına ayrıcalık tanıyarak çağrı merkezi aramalarına erişim kolaylığı sağlıyor. Tüketicilerine daha kaliteli hizmet vermek ve daha ulaşılabilir bir kurum olmak adına önemli adımlar atan şirketimize 0552 186 0 186 numaralı WhatsApp 186 İhbar Hattı sayesinde aboneler 1 saniye içinde şikâyet ve taleplerini iletme imkânına sahip.”

