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Halk ile buluşuyorlar

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kendisini ilgilendiren konularda halkın bilinçlenmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanında sosyal çalışmalara da imza atmaya devam ediyor.

Halk ile buluşuyorlar

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kendisini ilgilendiren konularda halkın bilinçlenmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının yanında sosyal çalışmalara da imza atmaya devam ediyor.

07 Nisan 2019 Pazar 23:03
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Halk ile buluşuyorlar

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik erken yaşta evlilik konusunda eğitim verdi. Aynı öğrenci grubuna İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince OTİZM hakkında bilgilendirme yapıldı. Diğer taraftan, Çocuk Hizmetleri’nden faydalanan çocuklar, kurum personeli ile birlikte Alparslan Türkeş Huzurevi işbirliğinde Huzurevi bahçesine 'Senin de Bir Ağacın Olsun' temalı fidan dikimini yaptı. 

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