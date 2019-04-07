Halk ile buluşuyorlar

Boğazlıyan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik erken yaşta evlilik konusunda eğitim verdi. Aynı öğrenci grubuna İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlilerince OTİZM hakkında bilgilendirme yapıldı. Diğer taraftan, Çocuk Hizmetleri’nden faydalanan çocuklar, kurum personeli ile birlikte Alparslan Türkeş Huzurevi işbirliğinde Huzurevi bahçesine 'Senin de Bir Ağacın Olsun' temalı fidan dikimini yaptı.