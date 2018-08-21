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Halk ile bayramlaştılar

YOZGAT Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde siyasetçiler, bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

Halk ile bayramlaştılar

YOZGAT Valiliği'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde siyasetçiler, bürokratlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi.

21 Ağustos 2018 Salı 16:45
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Halk ile bayramlaştılar

Yozgat Valiliği fuaye salonunda bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ethem Sedef, Ali Keven, Belediye Başkanı Kazım Arslan,  daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bayramlaşma törenine katılan tüm vatandaşların tek tek bayramını kutladı. Buradaki törenin ardından il protokolü rehabitilasyon merkezi, huzur evi ve şehir hastenisini ziyaret ettiler.

Son Güncelleme: 21.08.2018 23:57
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