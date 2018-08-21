Halk ile bayramlaştılar

Yozgat Valiliği fuaye salonunda bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Milletvekilleri Bekir Bozdağ, Yusuf Başer, Ethem Sedef, Ali Keven, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ve vatandaşlar katıldı. Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, bayramlaşma törenine katılan tüm vatandaşların tek tek bayramını kutladı. Buradaki törenin ardından il protokolü rehabitilasyon merkezi, huzur evi ve şehir hastenisini ziyaret ettiler.

