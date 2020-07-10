YOZGAT Valisi Ziya Polat, gerçekleştirdiği toplantı ve yaptığı ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinledi, çözümü noktasında ilgili kurumları görevlendirdi.

Yozgat Valisi Polat, vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla, düzenli olarak yapılan halk günü toplantısına başkanlık etti. Vali Polat başkanlığında ilgili kurum müdürlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen halk günü toplantısında vatandaşlar sorunlarını ve taleplerini dile getirdi.

Yozgat valisi Ziya Polat, ilk köy ziyaretini Taşpınar köyüne gerçekleştirdi. Vali Polat, köy halkıyla sohbet edip, taleplerini dinledikten sonra, çocuklara oyuncak hediye etti.