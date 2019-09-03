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Halk Ekmek açılışı bugün

YERKÖY Belediyesi tarafından yenilenen ‘Halk Ekmek’ tesisleri, bugün düzenlenecek törenle hizmete yeniden başlayacak.

Halk Ekmek açılışı bugün

YERKÖY Belediyesi tarafından yenilenen ‘Halk Ekmek’ tesisleri, bugün düzenlenecek törenle hizmete yeniden başlayacak.

03 Eylül 2019 Salı 00:00
Halk Ekmek açılışı bugün

Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, ‘Söz verdiğimiz gibi, hijyenik, modern bir Ekmek ve Unlu Mamuller üretim merkezini ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğu ile açılışa tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz’ dedi.
Yerköy Belediyesi Halk Ekmek ve Unlu Mamuller Üretim Merkezi açılışı bugün saat 11.00’da düzenlenecek törenle hizmete başlayacak. 

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