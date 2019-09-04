HALK EKMEK AÇILDI

Haşim Kılıç Mahallesi Bünyamin Gayretli Caddesi'nde hizmete giren belediye ekmek fırının açılışında konuşan Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, atıl durumda olan fırını, yenileyip halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Yılmaz, yıllardır ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınının atıl ve düzensiz bir şekilde çalıştığını anlatarak, "Bizler seçim vaatlerimizde ekmek fırınının yeniden düzenli çalışması için söz vermiştik ve bu sözümüzü yerine getirmiş bulunmaktayız. Halk ekmek fırınımızda ekmek çeşitlerinin tamamı yapılmaktadır. Tüm ilçe halkımız güvenli bir şekilde ekmeklerini alabilir" dedi. Belediyenin 200 gram halk ekmeği bir liradan satışa sunduğu belirtildi. Açılış sonrası Başkan Yılmaz ve vatandaşlar fırını gezdi.

