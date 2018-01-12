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Halk Eğitim’de okçuluk kursu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okçuluk kursu ilgiyle devam ediyor.

Halk Eğitim’de okçuluk kursu

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okçuluk kursu ilgiyle devam ediyor.

12 Ocak 2018 Cuma 07:00
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Halk Eğitim’de okçuluk kursu

Spor amaçlı okçuluğunun amacının, spesifik bir hedefi vurmak olduğu ifade edildi. Günümüzde önemi yeniden hatırlanan geleneksel okçuluğumuzun artık bir spor haline getirilerek, bu tarihi değer koruma altına alındığı kaydedildi. Bu bağlamda Yozgat’ta okçuluk sporuna karşı ilgi her geçen gün artarken, Yozgat Halk Eğitim Merkezi de gençlere yönelik kurs açtı. Kursa ilginin yoğun olduğu kaydedildi.

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