Halk Eğitim’de okçuluk kursu

Spor amaçlı okçuluğunun amacının, spesifik bir hedefi vurmak olduğu ifade edildi. Günümüzde önemi yeniden hatırlanan geleneksel okçuluğumuzun artık bir spor haline getirilerek, bu tarihi değer koruma altına alındığı kaydedildi. Bu bağlamda Yozgat’ta okçuluk sporuna karşı ilgi her geçen gün artarken, Yozgat Halk Eğitim Merkezi de gençlere yönelik kurs açtı. Kursa ilginin yoğun olduğu kaydedildi.
12 Ocak 2018 Cuma 07:00
2 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol