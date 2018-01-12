Halk Eğitim’de okçuluk kursu

Spor amaçlı okçuluğunun amacının, spesifik bir hedefi vurmak olduğu ifade edildi. Günümüzde önemi yeniden hatırlanan geleneksel okçuluğumuzun artık bir spor haline getirilerek, bu tarihi değer koruma altına alındığı kaydedildi. Bu bağlamda Yozgat’ta okçuluk sporuna karşı ilgi her geçen gün artarken, Yozgat Halk Eğitim Merkezi de gençlere yönelik kurs açtı. Kursa ilginin yoğun olduğu kaydedildi.