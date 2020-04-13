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Halk Eğitim seri üretime geçti

SARIKAYA Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi’nde gönüllü usta öğreticiler, bir araya gelerek maske üretimine başladı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 00:25
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Halk Eğitim seri üretime geçti

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sağlık çalışanları, esnaf, vatandaş, kamu kuruluşlarının maske ihtiyaçlarını karşılamak üzere, seri üretim yapılıyor. Kaymakam Yasin Özcan’ın katkılarıyla harekete geçen Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezinde 10 gönüllü usta öğretici, açılan atölyede maske üretimi yapıyor. İlk etapta 20 bin adet maske dikmeyi planlayan gönüllüler, yoğun bir şekilde çalışıyor. Talep halinde gönüllülerin maske üretim sayısını artıracakları kaydedildi.

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Halk Eğitim Seri üretime Geçti
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