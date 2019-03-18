Halk Eğitim sergi açtı

Yozgat NOVADA Alışveriş Merkezi’nde açılan sergide, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi’nde kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru Resim, Çini, Ahşap Boyama, Deri İşleme gibi eserler yer aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi de sergiyi gezdi, sergiyi açan usta öğreticileri yaptıkları çalışmalarından ötürü tebrik etti.
18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
13 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol