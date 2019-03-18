Halk Eğitim sergi açtı

Yozgat NOVADA Alışveriş Merkezi’nde açılan sergide, Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi’nde kadınlar tarafından yapılan el emeği göz nuru Resim, Çini, Ahşap Boyama, Deri İşleme gibi eserler yer aldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şenay Daştan Sipahi de sergiyi gezdi, sergiyi açan usta öğreticileri yaptıkları çalışmalarından ötürü tebrik etti.