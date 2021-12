Halk Eğitim öğretiyor

Yozgat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Ocak 2021 tarihinden itibaren açılan 742 kurs ışığından verilen eğitim çalışmaları devam ediyor. Açılan kurslardan 268’i aktif olarak devam ediyor. 2021 yılı içerisinde açılan kurslarda toplamda 10 bin 350 kursiyere ulaşıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde 73 kurs alanında, 3 bin 753 kurs programı bulunmaktadır. Bu kapsamda, kurumumuz bünyesinde birçok alan ve programda kurslarımız açılmış ve açılmaya da devam etmektedir. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından kurslar açılmaya devam edilmektedir’’ dedi. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurslara talebin her geçen gün arttığına da dikkat çeken Yazıcı, Halk Eğitimi Merkezlerinde açılan kursların, merkez binası ile birlikte çeşitli kurum, kuruluşlarda devam ettiğini, sivil toplum kuruluşları ile protokol kapsamında açılan kurslara yoğun talep ve katılımların sürdüğünü aktardı. Yazıcı, ‘’Yabancı uyruklu öğrenci ve vatandaşlara yönelik açılan kurslarımız, onların ülkemize adaptasyonu açısından büyük önem arz etmektedir. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı pansiyonlarda ve öğrenci yurtlarında açtığımız kurslar öğrencilerimizin sosyalleşmesi ve yeteneklerini keşfedebilmesine olanak sağlamaktadır’’ diye konuştu. Yazıcı, Genel Müdürlük tarafından başlatılan ‘Kurslarımızla Köylerdeyiz’ ve ‘Hayat Boyu Öğrenen Mahalle’ projelerine okullarda, köylerde açılan kurslarla devam edildiğini bildirdi. Yazıcı, ‘’Bilindiği gibi okuma-yazma seferberliği nihai hedefe ulaşıncaya kadar devam etmektedir. Vatandaşlarımızın Halk Eğitimi Merkezine veya mahallelerindeki en yakın okula müracaat etmeleri halinde okuma-yazma öğrenmeleri için kurs açma çalışmaları başlatılacaktır. Lise mezunu öğrencilerimize yönelik, üniversiteye hazırlık (DYK) ve KPSS kurslarımız tamamen ücretsiz olarak sürmekte olup, eğitimde eşitlik ilkesi doğrultusunda tüm öğrencilerimizi Halk Eğitim Merkezlerimize bekliyoruz. Halk Eğitimi Merkezlerimizde açılan kursların haricinde sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerimiz de devam etmektedir. Her zaman, her yerde, herkese eğitim düsturu ile hareket ederek, bütün vatandaşlarımızı kurslarımızdan faydalanmaları için kurumumuza bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.